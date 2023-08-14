"Росатом" подтвердил планы инвестировать в этом году более 1 трлн рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Росатом" рассчитывает в этом году получить выручку в размере более 2 трлн руб., инвестировать более 1 трлн руб., сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Второй год наши собственные инвестиции превышают один триллион рублей, это будет и в этом году, - это кратный, более чем в восемь раз, рост за последние шесть лет", - сообщил Лихачев.

Говоря о выручке, он отметил, что у компании "нет сомнений, что в этом году мы превысим выручку в открытой только части в два триллиона рублей".

Ранее официальное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе "Росатома" Геннадия Сахарова сообщало, что инвестпрограмма госкорпорации в 2023 г. составит 1,4 трлн руб., в 2024 г. вырастет до 1,8 трлн руб.

О планах о превышении целевой выручкой 2 трлн руб. также ранее сообщало корпоративное издание со ссылкой на директора департамента стратегического управления компании Игоря Ермакова. "Сейчас по прогнозу 2023 года мы видим уже четкое превышение показателя в 2 трлн руб. На горизонте пары лет мы выйдем на 3 трлн, и цель в 4 трлн (к 2030 году - ИФ) уже вполне достижимая", - цитировало издание выступление менеджера на отраслевой конференции.

Как сообщалось, выручка госкорпорации в 2022 г. составила более 1,7 трлн руб., "собственные" инвестиции - свыше 1 трлн руб. На ближайшие десять лет компания оценивала свой "атомный заказ" в 15 трлн руб., из которых 6 трлн руб. придутся на производство высокотехнологичного оборудования.