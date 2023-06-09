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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Инвестпрограмма "Росатома" в 2023 году составит 1,4 трлн рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ГК "Росатом" в 2023 году составит 1,4 трлн рублей, в 2024 году вырастет до 1,8 трлн рублей. Об этом сообщило официальное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе "Росатома" Геннадия Сахарова.

"Наша программа, невзирая ни на какие геополитические изменения, растет. В 2021 г. программа была порядка 700 млрд руб., в 2022 г. подошла к 1 млрд, в 2023 г. – 1 трлн 400 млрд руб., а в следующем году будет 1 трлн 800 млрд руб.", - приводит издание его слова.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что выручка госкорпорации в 2022 году составила более 1,7 трлн рублей, "собственные" инвестиции "Росатома" – свыше 1 трлн рублей.

"В горизонте ближайшего десятилетия мы оцениваем атомный заказ в 15 трлн рублей. Из них 6 трлн рублей – на производство высокотехнологичного оборудования предприятиями "Росатома", - говорил в декабре прошлого года Лихачев.

Росатом
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