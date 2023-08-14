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PayPal возглавит топ-менеджер Intuit Алекс Крисс

PayPal возглавит топ-менеджер Intuit Алекс Крисс
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Новым главой американской PayPal Holdings станет Алекс Крисс, руководящий подразделением малого бизнеса и самозанятых в разработчике программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов Intuit Inc., передает CNBC со ссылкой на членов совета директоров PayPal.

Крисс сменит Дэна Шульмана на посту главного исполнительного директора PayPal 27 сентября.

Ранее Шульман объявил о намерении сложить с себя полномочия CEO до конца текущего года. Он сохранит за собой место в совете директоров компании до мая 2024 года.

Крисс был выбран из девяти кандидатов, процесс отбора начался в феврале. По словам членов совета директоров PayPal, их особенно впечатлила руководящая работа Крисса в рамках сделки по покупке маркетинговой платформы Mailchimp за $12 млрд.

Шульман возглавлял PayPal с 2015 года, когда эта компания отделилась от eBay. О решении покинуть компанию он уведомил в конце минувшего года.

Акции PayPal прибавляют в цене 1,2% в начале торгов в понедельник.

PayPal Intuit Алекс Крисс Дэн Шульман
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