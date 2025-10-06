Поиск

Новым CEO Verizon стал Дэн Шульман из PayPal

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Verizon Communications объявил о назначении новым главным исполнительным директором Дэна Шульмана, бывшего главу PayPal Holdings Inc.

Он сменит на этом посту Ханса Вестберга. Решение вступает в силу немедленно, сообщается в пресс-релизе.

Марк Бертолини избран председателем совета директоров компании.

Вестберг останется в совете директоров Verizon до годового собрания акционеров в 2026 году. Также он будет исполнять обязанности специального советника до 4 октября следующего года для обеспечения плавного перехода руководства.

Кроме того, Вестберг сосредоточится на завершении интеграции Frontier Communications Parent Inc. Verizon объявила о покупке этого поставщика услуг оптоволоконного интернета в начале сентября и планирует завершить сделку в первом квартале 2026 года.

За свою карьеру Дэн Шульман занимал руководящие должности в компаниях AT&T, Priceline, Virgin Mobile и American Express. Он входит в состав совета директоров Verizon с 2018 года и был избран ведущим независимым директором в декабре 2024 года.

Котировки акций компании в ходе предварительной сессии в понедельник снижаются на 0,2%. Капитализация с начала текущего года выросла на 9,2% (до $184 млрд), тогда как индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 9,9%.

PayPal Verizon Дэн Шульман Ханс Вестберг Марк Бертолини США
