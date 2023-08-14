Индекс МосБиржи растерял большую часть роста на фоне укрепления рубля

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, достигавший в ходе первой половины торгов 14 августа отметки 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию пятницы), растерял большую часть дневного роста на фоне развернувшегося в сторону укрепления курса рубля после заявлений ЦБ РФ о внеочередном заседании регулятора по ставке.

К 17:21 индекс МосБиржи составил 3169,05 пункта (+0,43%), индекс РТС - 1001,85 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже стали демонстрировать уже смешанную динамику после уверенного роста в первой половине дня.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+4,1%), "РусГидро" (+2,7%), "Газпрома" (+2,5%), "Роснефти" (+1,5%), "Татнефти" (+1,5%), "Русала" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), "НЛМК" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Вместе с тем подешевели акции "АЛРОСА" (-2,1%), расписки TCS Group (-1,8%), акции ВТБ (-1,7%), Сбербанка (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "префы" Сбербанка (-0,8%), обычные бумаги "Северстали" (-0,5%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Как говорится в сообщении ЦБ, пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

Российский рубль, снижавшийся в первой половине дня до отметки 101,75 руб./$1, после заявлений Банка России перешел к росту и буквально за полчаса укрепился до 99 руб./$1, что негативно сказалось на динамике рублевых цен российских акций.