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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Рубль резко укрепился к доллару и евро на решении Банка России

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рубль отыграл все утренние потери и перешел к росту в основных валютных парах во второй половине дня в понедельник после решения Банка России провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке во вторник, 15 августа.

Как говорится в сообщении ЦБ, пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

К 17:31 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 99,15 руб., что на 27,75 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Ранее доллар поднимался выше 101 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Евро к этому времени понизился на 59 копеек, до 108,19 руб. Ранее евро рос выше 111 руб., также впервые с 23 марта прошлого года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,81 копейки - до 103,22 руб.

Московская биржа
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