Аналитики допускают повышение Банком России ставки во вторник с 8,5% до 10-12%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ на внеочередном заседании во вторник, 15 августа, рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики допускают ее повышение на 150-350 базисных пунктов (б.п.), то есть до 10-12% годовых.

Пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании, пояснил позже зампред Банка России Алексей Заботкин.

Евро и доллар США в первой половине понедельника активно укреплялись на Московской бирже. Доллар в ходе торгов поднимался выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года, евро - выше 111 рублей. После заявления ЦБ о проведении внеочередного заседания совета директоров рубль стал укрепляться.

Курс доллара США в 19:00 составил 97,66 рубля, что на 1,76 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро снизился до 107,05 рубля, подешевев на 1,73 рубля. Курс китайского юаня снизился на 30,5 копейки - до 13,39 рублей.

ЦБ повысит ключевую ставку на 350 б.п. - до 12% годовых, считает Наталия Орлова из Альфа-банка. "Считаю, что ЦБ постарается предложить рынку тот уровень ставки, который позволит курсу стабилизироваться на 90-100 руб. за доллар. Кроме того, рост ставки обеспечит замедление кредитного роста, который беспокоит ЦБ", - сообщила Орлова "Интерфаксу".

Внеочередное заседание Банка России по ключевой ставке связано с намерением ограничить растущие инфляционные риски, связанные с ослаблением рубля, считает Игорь Рапохин из SberCIB Investment Research. По его мнению, ЦБ повысит ставку до 12%, что поможет рублю вернуться к более обоснованным фундаментальным уровням в ближайшие месяцы (ниже 90 рублей за доллар).

"Мы считаем, что и в этот раз не стоит ждать изменения ставки менее чем на 300 б.п., так как ее повышение до 10% было заложено в котировки свопов еще до сообщения о внеплановом заседании ЦБ. Если ЦБ поднимет ставку сразу до 12%, это может быть последним повышением в текущем цикле ужесточения монетарной политики, как и при внеочередных повышениях ставки в 2014 и 2022 году", - отмечает Рапохин.

Банк России может повысить ставку на 150-300 б.п. - до 10-11,5%, считает Сергей Коныгин из ИБ "Синара". ЦБ, по его мнению, дает сигнал рыночным участникам, которые начали делать ставки на ослабление рубля и добавлять спрос на валюту, что эта стратегия принесет убытки. "На наш взгляд, заметное укрепление рубля (5 рублей и выше) может произойти при повышении ключевой ставки до 15% и выше. Менее значительные повышения не смогут остановить спекулятивный спрос, поскольку на рынке присутствует стабильный спрос на импорт со стороны крупного бизнеса и государства. Частные игроки перестают импортировать товары при таком слабом курсе рубля. В целом процентная политика ЦБ слабо влияет на рубль в условиях ограниченных потоков капитала", - подчеркивает эксперт.

Решение ЦБ по ставке может быть дополнено не связанными с ней какими-либо мерами, полагает Григорий Чепков из Райффайзенбанка. Он прогнозирует повышение ставки как минимум на 150-200 б.п. - до 10-10,5%. "Повышение такого характера направлено в том числе на то, чтобы более явно отразить ужесточение настроя регулятора в части монетарной политики (то есть в том числе на последующие заседания)", - отмечает эксперт.

Он согласен, что триггером для проведения внепланового заседания совета директоров ЦБ послужила курсовая динамика, а именно риски ценовой стабильности, которые создает ослабление курса сверх ожиданий его участников. "Ослабление, насколько мы понимаем, было продиктовано сужением валютного сальдо торгового баланса (как и говорил ЦБ), а его масштаб во многом определялся низкой ликвидностью валютного рынка. Помимо влияния такого решения на настроения на рынке, оно может в ближайшей перспективе оказать влияние на канал сбережений, а в более долгосрочной перспективе за счет лаговости трансмиссионного механизма - на состояние внутреннего спроса (в том числе через кредитный канал, оживление которого в 2023 году было основным драйвером для импорта)", - подчеркивает аналитик.

Банк России повысит ключевую ставку на 200 б.п. - до 10,5%, но не исключен и более решительный шаг, заявил Андрей Мелащенко из "Ренессанс Капитала". В пользу более сдержанного шага (150-200 б.п.) выступает тот факт, что до планового заседания остается месяц и ЦБ может подождать в надежде, что повышение цен на энергоносители начнет отражаться на экспортной выручке, а также тот факт, что существенная часть корпоративного сектора кредитуется по плавающим ставкам, что ускоряет трансмиссию решений регулятора.

"С другой стороны, с учетом внеплановости решения, а также изменившегося канала воздействия (влияние через потоки капитала снизилось, основным каналом остается влияние на потребление и спрос на импорт) шаг может быть более решительным, чтобы оказать незамедлительное влияния как на склонность к сбережению, так и динамику кредитования", - отмечает экономист.

По прогнозу "Ренессанс капитала" в этом цикле предельный уровень ключевой ставки составляет 12%.

ЦБ повысит ставку на 150 б.п. - до 10%, пытаясь предупредить новые продажи в российской валюте, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Будет ли способствовать подобный шаг ЦБ РФ смене как минимум краткосрочного тренда по рублю, пока однозначно говорить нельзя, однако новости о внеплановом заседании уже развернули рубль внутри дня и привели к его укреплению после потерь по ходу сессии. Следовательно, рублевые продавцы уже начали фиксировать прибыль", - отмечает она.

Денис Попов из ПСБ считает, что во вторник будет принят комплекс стабилизирующих мер. Ставка может быть повышена, но не радикально - до 10-10,5%. "Для усиления мер, направленных в том числе на охлаждение кредитной активности, ЦБ, вероятно, примет решения, направленные на ограничение профицита рублевой ликвидности (например, повышение ставок по обязательному резервированию). Кроме того, возможны умеренные меры по ужесточению регулирования трансграничного движения капитала", - предположил эксперт.

Банк России повысит ставку на 100 или 150 б.п. - до 9,5-10%, считает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". "От более сильного повышения может ограничить тот факт, что ЦБ может взять паузу как раз на месяц, оценить ситуацию и если нужно вновь поднять ставку в сентябре. Чрезмерное повышение ставки не требуется, так как нет рисков финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 года", - подчеркивает он.

Банк России будет рассматривать повышение ключевой ставки до 10-13%, полагает Михаил Васильев из Совкомбанка. Он склоняется к повышению ставки до 12%. "Быстрое ослабление рубля повышает девальвационные и инфляционные ожидания, подрывает доверие к национальной валюте, что создает риски для финансовой стабильности. Поэтому власти могут задействовать разные инструменты для стабилизации курса рубля", - отмечает эксперт.