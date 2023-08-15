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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

ВТБ и Альфа-банк повысят ставки по вкладам после решения ЦБ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ВТБ вслед за решением ЦБ РФ, объявившего о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%, увеличивает доходность депозитов, говорится в сообщении госбанка.

Максимальная ставка по депозитам для всех на самые популярные сроки размещения - 11%, по накопительным счетам для новых клиентов и для тех, кто открывает такой счет впервые, - 12%.

Обновленные условия по вкладам будут доступны с 17 августа, по накопительным счетам - в начале следующей недели.

О планах повысить ставку по вкладам также заявил Альфа-банк.

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