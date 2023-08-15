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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Бизнес-омбудсмен назвал негативные последствия повышения ставки ЦБ

По его прогнозу, инфляция получит подпитку с другой стороны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что повышение Центробанком ключевой ставки негативно скажется на финансировании инвестиционных проектов.

"Новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. По крайней мере, на время", - заявил он через пресс-службу.

По мнению Титова, несмотря на то, что курс доллара и евро будет "чуть придавлен", но инфляция получит подпитку с другой стороны. Уже произошедшее и, видимо, еще предстоящее удорожание ипотеки он назвал одним из наиболее очевидных примеров.

"Между тем непроданных остатков жилья у застройщиков очень много, не исключено назревание кризиса в отрасли. Как я уже не раз говорил, мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики", - резюмировал бизнес-омбудсмен.

15 августа Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых ради ограничения рисков ценовой стабильности.

Банк России Борис Титов
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