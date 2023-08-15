Carlsberg повысил годовой прогноз операционной прибыли

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg улучшил прогноз для операционной прибыли на 2023 год на фоне сильных показателей бизнеса.

По новому прогнозу, операционная прибыль компании в 2023 году превысит показатель 2022 года на 4-7%. Ранее ожидалось, что динамика показателя составит от минус 2% до плюс 5%.

При этом Carlsberg теперь ожидает, что негативный эффект от изменений валютных курсов в текущем году составит около 900 млн датских крон ($132 млн) вместо ожидавшихся ранее 800 млн крон, а финансовые расходы без учета валютных колебаний составят 700 млн крон вместо 650 млн крон.

Carlsberg также анонсировал новую программу выкупа собственных акций объемом 1 млрд крон. Программа будет запущена в среду, когда компания обнародует свои финансовые показатели за первое полугодие.