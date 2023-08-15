Цены на танкеры колеблются у 15-летних максимумов

Полугодовые продажи танкеров выросли примерно на 34,1%, большая часть сделок пришлась на неизвестных покупателей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На данный момент 2023 год был одним из лучших за последнее время для рынка танкеров, поскольку цены колеблются около 15-летних максимумов, считает старший аналитик сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue Ребекка Галанопулос.

Сочетание меняющихся моделей торговли и возросшего спроса на тонно-милю в результате конфликта между Россией и Украиной продолжает влиять на спрос на суда и, следовательно, на их стоимость, добавляет эксперт.

По ее оценке, стоимость судов на рынке купли-продажи балкеров в первой половине 2023 года показывала рост вплоть до 17,2% и превзошла показатели сектора танкеров. Так, в начале года судно размером Capesize - HL Sapphire (дедвейтом 208 тысяч тонн от января 2021 года, New Times Shipbuilding) - было продано за $50,5 млн, а сейчас оно оценивается в $55,5 млн.

В январе-июне цены на Capesize продолжали значительно расти во всех возрастных категориях, чему способствовали сделки с японскими продавцами, которые повысили ориентир. Стоимость новых судов дедвейтом 180 тысяч тонн увеличилась в среднем с $51,2 млн до $59,9 млн.

В секторе Panamax, хотя цены на новые суда выросли, остальные возрастные категории были относительно стабильными.

Значения у Supramax были смешанными. Например, цены для 5-летних судов дедвейтом 60 тысяч тонн увеличились примерно на 4,9% - с $26,8 млн до $28,1 млн, а стоимость 15-летних сухогрузов дедвейтом 55 тысяч тонн снизилась на 3,2% - с $14,7 млн до $14,2 млн. Стоимость новых балкеров размером Handy дедвейтом 38 тысяч тонн выросла с $27,7 млн до $29,8 млн.

Несмотря на то, что покупка-продажа сухогрузов стала самым оживленным сектором в этом году, в годовом исчислении количество сделок фактически сократилось примерно на 30,2%. Supramax стали самой популярной категорией, на их долю приходилось около 38,7% контрактов, за ними следовали Handy с 28,7%, Panamax заняли третье место с 18,5%, а на Capes пришлось 14,1%.

Как отмечает Галанопулос, первое полугодие было неоднозначным для стоимости танкеров. В секторе Suezmax доход вырос примерно на 119% год к году до $40 тысяч в сутки, что обеспечило продолжение роста цен в этом сегменте. Суда 15-летнего возраста дедвейтом 160 тысяч тонн подорожали примерно на 9,3% - с $37,5 млн в январе до $411 млн в конце июня. С другой стороны, значения для новых средних танкеров снизились на 10,8% - с $52 млн до $46,4 млн, отойдя от пиков начала года, которым способствовали высокие доходы в преддверии введения санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Среди наиболее заметных продаж аналитик выделила: Suezmax Sonangol Kassanje (дедвейт 158,7 тыс. тонн, дата постройки - июнь 2005, Daewoo), который был продан Infinity Ships FZE за $37 млн, Suezmax Elantra Osprey (157,5 тыс. тонн, апрель 2018 года, Hyundai Samho) продан Eastern Pacific Shipping за $75,8 млн, MR2 Ridgebury Galileo (47,9 тыс. тонн, май 2006 года, Hyundai Mipo) продан нераскрытым покупателям за $19 млн.

Реализация танкеров в первом полугодии 2023 года выросла примерно на 34,1% в годовом исчислении. Большая часть сделок пришлась на неизвестных покупателей, что составило около 35%, увеличившись с 23-х годом ранее до 125 в отчетном периоде. Греция заняла второе место с долей около 14%, за ней следует Китай - 9,1%. Турция - на четвертом месте с 8,9%, несмотря на падение продаж на 59,5%.

После постепенного снижения с исторических максимумов, наблюдавшихся в начале 2022 года, ставки фрахта в сегменте контейнерных судов нащупали дно в начале этого года и сейчас начинают стабилизироваться, но все еще остаются выше уровней, существовавших до пандемии. Годовые тарифы на тайм-чартер упали в период с февраля по март этого года, но с тех пор восстановились примерно до $45 тысяч в сутки для судов Post Panamax. Тем не менее, ставки Feedermax и Handy's снова начинают снижаться из-за увеличения количества новых судовых возможностей в Азии, что сказывается на будущих ценах.

Стоимость современных судов в этом секторе выросла в цене, но более старые объекты подешевели. Например, цена на 5-летний ULCV 18 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент) выросла примерно на 29,4% с начала года - со $124,9 млн до $160,7 млн, в то время как на 15-летний Panamax 4250 TEU - упала на 20%, с $28,7 млн до $23 млн.

Общее количество сделок с контейнерами сократилось примерно на 32% в годовом исчислении: в первом полугодии 2023 года было зарегистрировано 166 продаж по сравнению с 243 продажами годом ранее. В этом году лидерами по продажам контейнеров стали Handymaxes и Feedermaxes, на долю каждого из которых приходится около 26,5% общего объема договоров, на втором месте - Sub Panamaxes с долей около 16,3%, Post Panamaxes - 13,3%, Panamaxes - 12,7%, New Panamaxes - 4,2% и ULCVs 0,6%.

Швейцария сохранила за собой первое место как крупнейший покупатель подержанного тоннажа с 24 сделками, большинство из которых были куплены крупнейшим в мире контейнерным оператором MSC - 20 судов.

Среди газовозов стоимость судов объемом 3500 куб. м показала самый значительный рост - на 14,1%, с $9,9 млн до рекордно высокого уровня в $11,3 млн. Эти же объекты показали основную активность в сделках - было зарегистрировано 18 продаж.

Доходы от продажи СПГ оставались выше среднего, что привело к удорожанию судов для перевозки этого продукта. Стоимость нового СПГ-танкера дедвейтом 174 тыс. тонн увеличилась на 1,4%, 5-летнего - на 3,8%, а старое судно дедвейтом 160 тысяч тонн подорожало со $104,4 млн до $113 млн. Самыми заметными сделками стали: LARGE LNG Gaslog Sydney и Gaslog Sarah (155 тысяч куб. м, май 2013 гола и декабрь 2014 года, Samsung) проданные China Development Bank совместно за $248 млн, и Large LNG Fuji LNG (147 895 куб. м, апрель 2004 года, Kawasaki), приобретенный Golar LNG за $78 млн.