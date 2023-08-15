Датская Hafnia заказала в Китае первые танкеры на метаноле для TotalEnergies

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Датская судоходная Hafnia и ее французский партнер по совместному предприятию Socatra заказали у китайской верфи Guanghzhou Shipyard International (GSI) первые четыре танкера на метаноле в качестве топлива.

Как сообщает сайт Hafnia, первые три танкера типа MR (medium range) дедвейтом 49,8 тысячи тонн будут поставлены в 2025 году, а последнее судно - в 2026 году.

Суда будут зафрахтованы на долгосрочный период компанией CSSA (судоходное подразделение TotalEnergies). Такие контракты, по мнению руководителя отдела управления активами Hafnia Сорена Стинберга Йенсена, позволят избежать финансовых рисков при использовании новой технологии.

"Растущее число судов, работающих на экологически чистом метаноле, свидетельствует о его возможности быть чистым морским топливом. Использование метанола способствует реализации амбиций компании Hafnia по достижению целей Международной морской организации (IMO) по снижению выбросов CO2 до 2050 года", - говорится в пресс-релизе.

В 2023 году Hafnia приняла поставку двух из четырех своих двухтопливных танкеров-продуктовозов LR2, работающих на сжиженном природном газе (СПГ) - Hafnia Languedoc и Hafnia Loire, также построенных на GSI. Два оставшихся судна должны быть поставлены до 2024 года. Hafnia Languedoc и Hafnia Loire также заключили тайм-чартерное соглашение с TotalEnergies.

Флот Hafnia насчитывает более 200 судов.