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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Сильная засуха в Панаме ударила по мировой судоходной отрасли

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нетипичная для сезона дождей засуха привела к обмелению Панамского канала и, как следствие, к ужесточению ограничений на транзит судов, сообщает Financial Times.

Администрация Панамского канала (ACP) начала постепенно корректировать ограничения еще весной: так, в мае был снижен максимальный порог осадки для самых крупных судов - он составил 44 фута (13,41 метра) против 50 футов в начале апреля. С конца июля была ограничена ежедневная пропускная способность канала, которая теперь составляет 32 судна при среднем показателе в 36 единиц.

Принятые ACP меры привели к увеличению сроков доставки грузов. В частности, по оценкам судоходного агентства Norton Lilly, среднее время простоя крупных танкеров, перевозящих сжиженный природный газ через канал, в период с 10 июля по 10 августа увеличилось с 8 до 18 дней. В случае с танкерами вероятность перебоев в поставках выше, чем с другими судами, поскольку контейнеровозы часто бронируют доступ к каналу на несколько месяцев вперед.

В минувшую пятницу, 11 августа, общее число ожидающих прохода судов достигло 264, что на 16% больше, чем в тот же день годом ранее, следует из данных мониторинговой платформы MarineTraffic.

Возросли и расходы на фрахт: согласно подсчетам компании Xenetа, цена срочной отправки 40-футового контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива США через канал с конца июня увеличилась на 36% - до $2,4 тыс.

Сложившаяся ситуация вынуждает перевозчиков вводить дополнительные сборы за доставку грузов через канал, как это сделал германский оператор Hapag-Lloyd, или выбирать альтернативные маршруты. Например, швейцарский логистический провайдер Kuehne & Nagel проинформировал клиентов, что контейнеры, следующие из Азии в США, могут быть перенаправлены в Суэцкий канал, хотя, как отмечают эксперты, это потенциально увеличит время в пути на неделю.

Дальнейшие перебои в логистике чреваты ростом продовольственной инфляции в Европе на фоне задерживающихся поставок продуктов питания и напитков с западного побережья Южной Америки. По данным компании MDS Transmodal, в прошлом году на долю этой категории товаров пришлось 77% контейнерных перевозок между двумя регионами.

Если погодные условия не изменятся в лучшую сторону, ограничения будут оставлены в силе до 2024 года. При этом упущенная прибыль страны может составить до $200 млн, считают в ACP.

Панамский канал
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