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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Промпроизводство в США в июле выросло максимальными темпами за 6 месяцев

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в июле вырос на максимальный за полгода 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали увеличения на 0,3%.

В июне показатель снизился на 0,8%, а не 0,5%, как сообщалось ранее.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце повысилось до 79,3% с пересмотренных 78,6% в июне. Эксперты ожидали 79,1%.

Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не прогнозировали изменение показателя. Горнодобывающая отрасль также зафиксировала рост на 0,5%, коммунальный сектор - на 5,4%.

Промпроизводство в июле снизилось на 0,2% в годовом выражении после уменьшения на 0,4% в предыдущий месяц. Значение показателя опускается два месяца подряд впервые с февраля 2021 года.

США
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