Рост цен производителей продовольствия в РФ в июле ускорился до 1,5%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей пищевых продуктов в РФ в июле по сравнению с июнем выросли на 1,5%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились - в июне по сравнению с маем они составили 0,4%.

Цены производителей падали с июня 2022 года. В январе этого года - на 0,1%, в декабре 2022 года - на 0,4%, в ноябре - на 0,9%, в октябре - на 1,4%, в сентябре - на 0,9%, в августе - на 0,4%, в июле - на 1,6%, в июне - на 1,1%. Однако в феврале 2023 года начался их рост - на 0,5%. В марте цены поднялись на 0,4%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,7%, в июне - на 0,4%

С начала года цены выросли на 3,6%.

Цены производителей напитков в июле по сравнению с июнем не изменились, с начала года выросли на 4,1%.

По данным Росстата, цены на баранину в июле по сравнению с июнем выросли на 21,3%, готовые продукты из рыбы подорожали на 18,9%, мороженые ракообразные - на 13,6%, мороженое рыбное филе - на 9,3%. При этом снизились цены на модифицированные крахмалы - на 26,1%, крахмальную патоку - на 10,5%.