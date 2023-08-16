Акционеры Globaltrans утвердили редомициляцию компании с Кипра в СЭЗ Абу-Даби

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Акционеры Globaltrans на внеочередном собрании в среду одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, сообщила компания.

"Все предлагаемые специальные решения в отношении начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market были одобрены квалифицированным большинством голосов", - говорится в сообщении Globaltrans.

Globaltrans объявил о намерении проведения редомициляции в конце июля. Тогда сообщалось, что продолжительность процедуры займет около шести месяцев.

"Предлагаемая редомициляция обусловлена необходимостью преодолеть ограничения, связанные с текущей корпоративной структурой Globaltrans. На данный момент ряд внутригрупповых транзакций, включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию, разрешены лишь в крайне ограниченных объемах. Ожидается, что после завершения предлагаемой редомициляции проведение некоторых внутригрупповых транзакций снова станет возможным", - сообщал Globaltrans.

В компании подчеркивали, что по итогам процедуры она намерена сохранить текущий статус листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. После этого компания намерена оставить действующей текущую депозитарную программу и провела предварительные консультации с банком-депозитарием на этот счет.

"В случае успешного завершения процесса предлагаемая редомициляция позволит разблокировать для компании возможность осуществлять определенные внутригрупповые транзакции, включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые на данный момент разрешены лишь в крайне ограниченных объемах. Тем не менее, в силу различных существующих ограничений предлагаемая редомициляция как таковая не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров компании", - сообщал Globaltrans.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,9%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%, под контролем менеджмента - 0,1%. Free float - 56,9% (GDR торгуются на МосБирже, торги на LSE приостановлены).