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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Globaltrans сохраняет планы завершить редомициляцию в СЭЗ Абу-Даби за полгода

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Globaltrans начал процесс смены юрисдикции компании с Кипра в СЭЗ Абу-Даби и сохраняет планы завершить его в течение шести месяцев.

"Решение было одобрено собранием акционеров Globaltrans две недели назад, поэтому пока мы в самом начале процесса. Надеемся, что он займет порядка шести месяцев, и считаем, что у нас высокие шансы на его успешное завершение", - сообщил "Интерфаксу" финансовый директор компании Александр Шенец.

Выплата дивидендов Globaltrans была приостановлена в марте в связи с техническими ограничениями, касающимися направления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре. Дивидендные выплаты остаются приостановленными, сообщил во вторник Globaltrans.

Акционеры Globaltrans на внеочередном собрании 16 августа утвердили редомициляцию компании с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. Этот шаг позволит улучшить корпоративную структуру, а также разблокировать проведение ряда внутригрупповых транзакций, включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию. Globaltrans ожидал, что продолжительность редомициляции займет около шести месяцев.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,1%, 0,2% акций являются казначейскими. Free float - 56,8% (GDR торгуются на "Московской бирже", торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).

Globaltrans Александр Шенец Абу-Даби Кипр
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