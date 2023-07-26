Globaltrans отчитался за неполные семь месяцев в преддверии ВОСА с вопросом о редомициляции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Globaltrans представил финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г., в преддверии внеочередного собрания акционеров с вопросом о возможной редомициляция с Кипра в СЭЗ Абу-Даби.

Согласно материалам компании, чистая прибыль Globaltrans за этот период выросла по сравнению с там же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб., операционная прибыль составила 13,4 млрд руб., что в 7,6 раза превышает прошлогодние показатели.

Ранее в среду сообщалось, что внеочередное собрание акционеров Globaltrans созывается на 16 августа.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,9%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем соучредителей Андрея Филатова, Никиты Мишина и Константина Николаева - 0,9%, менеджмента - 0,1%. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Московской бирже, торги на Лондонской фондовой бирже приостановлены).