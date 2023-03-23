Скорректированная EBITDA En+ Group упала в 2022 году на 22% до $3,12 млрд

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA En+ Group снизилась в 2022 году на 21,9%, составив $3,119 млрд, сообщила компания в четверг.

Выручка компании за год увеличилась на 17,2%, составив $16,549 млрд.

Чистая прибыль в 2022 году сократилась на 47,8%, до $1,846 млрд.

Денежные потоки от операционной деятельности сократились на 73,6% и составили $572 млн, что было связано с увеличением оборотного капитала. Оборотный капитал группы вырос в прошлом году на 62,5%, составив $4,474 млрд (в частности, оборотный капитал "Русала" составил $4,83 млрд, в энергетическом сегменте показатель отрицательный).

Чистый долг группы вырос на 18% за год и на конец 2022 года составил $10,123 млрд. При этом вырос чистый долг только алюминиевого сегмента ("Русал"), чистый долг энергетического сегмента сохранился на уровне годичной давности в $3,862 млрд.

Капитальные затраты компании в 2022 году увеличились на 13,1%, составив $1,711 млрд. В том числе капзатраты энергетического сегмента достигли $474 млн, что на 47,7% выше данных годичной давности.