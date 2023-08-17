Международные резервы РФ с 4 по 11 августа сократились на $0,8 млрд

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 11 августа составили $585,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 4 августа международные резервы равнялись $586,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.