Международные резервы РФ с 11 по 18 августа сократились на $6,3 млрд

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 18 августа составили $579,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 11 августа международные резервы равнялись $585,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.