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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Международные резервы РФ с 7 по 14 июля выросли на $11,3 млрд

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 14 июля составили $594,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 7 июля международные резервы равнялись $583,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $11,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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