Японский экспорт в июле снизился впервые за 29 месяцев

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года объем японского экспорта сократился на 0,3% в годовом выражении, до 8,725 трлн иен ($59,59 млрд), сообщил Минфин Японии. Показатель снизился впервые с февраля 2021 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение японского экспорта в июле на 0,8% после июньского подъема на 1,5%.

Импорт в прошлом месяце упал на 13,9% - до 8,804 трлн иен. Падение стало максимальным с сентября 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 14,7% после падения на 12,9% в июне.

Экспорт электроприборов в прошлом месяце снизился на 7,3%, промышленных товаров - на 4,5%, химической продукции - на 8,8%. Между тем поставки транспортного оборудования подскочили на 22,7%.

Экспорт в Китай понизился на 13,4%, в Гонконг - на 2,2%, в Тайвань - на 22,9%, в Южную Корею - на 15,2%. Тем временем поставки в США повысились на 13,5%, в Индию - на 19,7%, в Австралию - на 13,3%.

Импорт минерального топлива в Японию в июле упал на 35,8%, в том числе бензина - на 29,7%, СПГ - на 42,3%. Закупки электрического оборудования сократились на 1,4%, химической продукции - на 12,4%, промышленных товаров - на 16,3%. В то же время импорт транспортных средств взлетел на 67,2%.

Импорт из Китая уменьшился на 11,4%, из США - на 11,2%, из Южной Кореи - на 7,9%, из России - упал на 69,6%. Закупки в Гонконге увеличились на 14%, в Тайване - на 2,8%, в Таиланде - на 7,9%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в июле составил 78,73 млрд иен по сравнению с 1,42 трлн иен годом ранее и профицитом в размере 43,1 млрд иен в июне.