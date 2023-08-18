Estee Lauder завершила IV финквартал с убытком

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. незначительно нарастил выручку в четвертом квартале 2023 финансового года и завершил период с убытком.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил $33 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $52 млн, или 14 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель был положительным и составил 7 центов на акцию против 42 центов годом ранее.

Выручка повысилась на 1% - до $3,609 млрд против $3,561 млрд годом ранее. Органический рост составил 4%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированный убыток на уровне 4 центов на акцию при выручке в $3,485 млрд.

Продажи товаров по уходу за кожей в минувшем финквартале сократились на 5% - до $1,794 млрд. Между тем реализация декоративной косметики увеличилась на 12% - до $1,108 млрд, парфюмерии и средств по уходу за волосами - на 5%, до $545 млн и $164 млн соответственно.

За весь 2023 фингод выручка Estee Lauder сократилась на 10%, до $15,91 млрд. Скорректированная прибыль уменьшилась на 52% и составила $3,46 на акцию.

В текущем фингоду компания планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $3,5-3,75 в расчете на акцию (рынок прогнозирует $4,88) и повысить выручку на 5-7%. Органический рост выручки компания ожидает в диапазоне 6-8%.

Котировки бумаг Estee Lauder падают на 5,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация компании за последний год рухнула на 40,7% (до $57,95 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 3,4%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары, включая товары под одноименным брендом, а также Origins, Clinique, Tom Ford, Kilian Paris. География продаж охватывает порядка 150 стран, штат компании превышает 60 тыс. человек.