"Дочка" GM вдвое сократит число роботакси на улицах Сан-Франциско

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Подразделение General Motors по производству беспилотных такси Cruise согласилось вдвое сократить число эксплуатируемых в Сан-Франциско машин после двух недавних аварий с их участием, сообщает MarketWatch.

Об этом компанию попросил Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV), который расследует обстоятельства обоих ДТП.

По итогам договоренностей с Cruise днем на улицах города будут одновременно находиться не более 50 самоуправляемых такси, а в ночное - не более 150, говорится в заявлении DMV.

Новые правила эксплуатации автопарка будут действовать до тех пор, пока не завершится расследование и Cruise не примет необходимые меры для повышения безопасности своих машин.

Обе аварии с участием роботакси произошли 17 августа. Единственный пострадавший не получил серьезных травм. В одном из ДТП в такси врезалась машина скорой помощи, воспользовавшаяся правом проезда на красный свет.

Около недели назад Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC) сняла ограничение на число беспилотных автомобилей Cruise и Waymo (входит в Alphabet Inc.), которые могут одновременно работать на дорогах Сан-Франциско.

Решение CPUC вызвало дискуссию среди горожан, а местные власти направили регулятору письмо, в котором призвали орган отложить активное внедрение самоуправляемых такси на фоне сомнений в их безопасности и растущего числа инцидентов с участием машин без водителя.

На прошлой неделе парк беспилотных автомобилей в Сан-Франциско также пополнился автобусом от компании Beep. Новый проект предназначен для обслуживания отдельных коротких маршрутов и не ставит цель охватить всю существующую автобусную сеть, подчеркнул представитель перевозчика. В салоне машины постоянно находится водитель, который может взять на себя управление в сложной ситуации.