Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Дочка" GM вдвое сократит число роботакси на улицах Сан-Франциско

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Подразделение General Motors по производству беспилотных такси Cruise согласилось вдвое сократить число эксплуатируемых в Сан-Франциско машин после двух недавних аварий с их участием, сообщает MarketWatch.

Об этом компанию попросил Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV), который расследует обстоятельства обоих ДТП.

По итогам договоренностей с Cruise днем на улицах города будут одновременно находиться не более 50 самоуправляемых такси, а в ночное - не более 150, говорится в заявлении DMV.

Новые правила эксплуатации автопарка будут действовать до тех пор, пока не завершится расследование и Cruise не примет необходимые меры для повышения безопасности своих машин.

Обе аварии с участием роботакси произошли 17 августа. Единственный пострадавший не получил серьезных травм. В одном из ДТП в такси врезалась машина скорой помощи, воспользовавшаяся правом проезда на красный свет.

Около недели назад Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC) сняла ограничение на число беспилотных автомобилей Cruise и Waymo (входит в Alphabet Inc.), которые могут одновременно работать на дорогах Сан-Франциско.

Решение CPUC вызвало дискуссию среди горожан, а местные власти направили регулятору письмо, в котором призвали орган отложить активное внедрение самоуправляемых такси на фоне сомнений в их безопасности и растущего числа инцидентов с участием машин без водителя.

На прошлой неделе парк беспилотных автомобилей в Сан-Франциско также пополнился автобусом от компании Beep. Новый проект предназначен для обслуживания отдельных коротких маршрутов и не ставит цель охватить всю существующую автобусную сеть, подчеркнул представитель перевозчика. В салоне машины постоянно находится водитель, который может взять на себя управление в сложной ситуации.

General Motors Waymo Сан-Франциско DMV CPUC Cruise
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50% для МСП на зачисление долларов из других банков

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

Мастер-франчайзи Domino's Pizza инициирует банкротство российского бизнеса

My.Games начала переговоры о продаже сервиса Boosty

CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Дочь основателя "Нэфис косметикс" требует 11 млрд рублей с Synergetic

Источники сообщили о перебоях с поставками дизельного топлива аграриям

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });