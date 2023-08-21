"Мегафон" продаст холдингу USM свою долю в бизнес-центре "Оружейный"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" продает свою долю в бизнес-центре "Оружейный" в центре Москвы, где располагается его штаб-квартира, структуре USM за 4,2 млрд рублей, говорится в отчете оператора.

"Мегафон" подписал с ООО "ЮэСэМ Телеком" (структура холдинга USM, которому принадлежит "Мегафон") договор о продаже своей 50%-ной доли в холдинговой компании, владеющей 100% АО "Садовое кольцо", которому принадлежал бизнес-центр "Оружейный". Также в марте "Мегафон" уступил ООО "ЮэСэМ Телеком" права требования по договорам займа с АО "Садовое кольцо" на сумму 6,87 млрд рублей со сроком погашения до 30 сентября 2023 года.

Кроме того, группа "Мегафон" зарегистрировала ООО "Оружейный, 41", которому в мае-июне в ходе ряда сделок был передан бизнес-центр "Оружейный", которым владело АО "Садовое кольцо", под совместный контроль Сбербанка и "ЮэСэМ Телеком", говорится в отчете.

В результате этихх сделок группа "Мегафон" признала убыток от выбытия инвестиции в совместное предприятие в сумме 496 млн рублей.

Ранее сообщалось, что "Мегафон" в 2016 году заплатил $282 млн за 49,999% акций кипрской Glanbury Investments Ltd., владеющей 100% ЗАО "Садовое кольцо", на балансе которого находился бизнес-центр "Оружейный".

Тогда же оператор также заключил соглашение о совместном управлении зданием с другими акционерами Glanbury - Sberbank Investments Ltd. ("дочка" Сбербанка), владеющим 49,9%, и "независимым российским девелопером", которому принадлежит 0,002%.