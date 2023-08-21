"Мегафон" выплатил 26 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" выплатило дивиденды из прибыли прошлых лет на сумму 26 млрд рублей, или 41,94 рубля на акцию, говорится в отчете оператора.

Акционеры утвердили выплату дивидендов 20 апреля 2023 года, по данным на конец I полугодия дивиденды выплачены. Ранее компания не сообщала о принятом акционерами решении о выплате.

По итогам 2021 года "Мегафон" не платил дивиденды.

В 2021 году акционеры "Мегафона" утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 69,998 млрд рублей. Помимо этого, по итогам I полугодия 2021 года были утверждены дивиденды в 112,9 рубля на обыкновенную акцию.

Это была первая выплата дивидендов "Мегафона" с 2018 года. Тогда оператор, находившийся в статусе публичной компании, отказался от выплаты дивидендов по результатам 2017 года. В том же году "Мегафон" провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, в 2019 году компания ушла с "Московской биржи".

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в России. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

По итогам I полугодия текущего года выручка "Мегафона" по МСФО составила 209,89 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Показатель OIBDA вырос на 24,4% - 94,2 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась в 2,3 раза и составила 26,9 млрд рублей.