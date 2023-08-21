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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Инвестиционная компания Roark Capital может купить сеть Subway за $9,6 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Roark Capital близка к заключению сделки по покупке сети ресторанов быстрого питания Subway примерно за $9,6 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

На покупку сети, известной своими сэндвичами, также претендуют другие инвестфирмы, включая TDR и Sycamore, однако в последние дни Roark выбилась в лидеры, сказали источники. Сделка может быть объявлена уже на этой неделе.

WSJ написал о возможной продаже Subway в январе этого года.

Subway является крупнейшей в США сетью ресторанов быстрого питания по количеству точек (свыше 20 тыс.) и восьмой по выручке ($9,8 млрд в прошлом году). Всего в более чем 100 странах работает около 37 тыс. ресторанов сети. Основанная в 1965 году компания принадлежит семьям двух ее основателей - Фреда Делюка и Питера Бака.

Roark Capital в разное время была инвестором производителя соленых кренделей Auntie Anne's, сетей закусочных Arby's и Jimmy John's, а также брендов мороженого Baskin-Robbins и Carvel.

Roark Capital Subway
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