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Сеть ресторанов Subway будет продана фонду прямых инвестиций Roark Capital

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого питания Subway будет продана американскому фонду прямых инвестиций Roark Capital, говорится в сообщении Subway.

Сумма сделки не раскрывается.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal сообщала, что Roark может заплатить за Subway порядка $9,6 млрд.

На покупку сети, известной своими сэндвичами, также претендовали и другие инвесторы, включая TDR Capital и Sycamore Partners.

Subway является одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. Компания работает более чем в 100 странах мира, и общее число ее точек составляет около 37 тыс. Основанная в 1965 году Subway все эти годы принадлежала семьям двух ее основателей - Фреда Делюка и Питера Бака.

Сделка с Roark "является важной вехой в многолетней истории трансформации Subway", отмечается в пресс-релизе компании.

Roark, управляющая активами на сумму более $37 млрд, в разное время была инвестором производителя соленых кренделей Auntie Anne's, сетей закусочных Arby's и Jimmy John's, а также брендов мороженого Baskin-Robbins и Carvel.

"Заключенная сделка отражает долгосрочный потенциал роста Subway и существенную стоимость нашего бренда, а также нашей глобальной сети, - заявил главный исполнительный директор компании Джон Чидси. - Subway ждет хорошее будущее вместе с Roark".

Срок завершения сделки будет зависеть от темпов ее одобрения регулирующими органами, отмечается в сообщении Subway.

Roark Capital Subway
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