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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Темп роста ипотеки в российских банках в июле составил 2,5%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, составил 2,5% по сравнению с июнем, объем ипотечного портфеля достиг 15,9 трлн руб., при этом выдача рыночной ипотеки упала на 7%, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Согласно данным ЦБ, объем выдачи ипотеки с господдержкой вырос на 12%, до 360 млрд руб. с 321 млрд руб. в июне, за счет как "Семейной ипотеки", так и "Льготной ипотеки". В ЦБ поясняют, что такой рост может быть связан со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

При этом выдача рыночной ипотеки сократилась на 7%, до 286 млрд руб. с 307 млрд руб. в июне. Ранее ЦБ отмечал, что в июне к маю рост рыночной ипотеки составил 11%.

ЦБ отмечает усиление значимости сегмента ИЖС. В июле, по предварительным данным, на него приходилось около 17% всей выданной ипотеки (из которых 10% - покупка готовых домов на вторичном рынке, 7% - строительство частных домов, в основном по льготным программам), тогда как в июле прошлого года - 11%.

"Доля проблемных кредитов по-прежнему остается на исторически низком уровне 0,6%", - отмечает ЦБ.

Тем не менее новые выдачи характеризуются повышенным уровнем риска, поэтому регулятор напоминает о повышении с 1 октября 2023 г. надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

ЦБ отмечает, что стандарты выдачи ипотечных кредитов остаются низкими. Так, в первом полугодии 2023 г. в сегменте ДДУ на кредиты с первоначальным взносом менее 20% пришлось около 60% выдач, в остальных сегментах - около 40% выдач.

В июне рост ипотечного портфеля составил 2,5%, выдача ипотеки с господдержкой увеличились на 6%, а рост выдачи рыночной ипотеки составил 11%.

ЦБ РФ Банк России
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