Банки в августе выдали рекордные 849,1 млрд рублей ипотечных кредитов

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов российских банков в январе-августе 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 2,369 трлн рублей, или на 16,8%, до 16,436 трлн рублей против роста на 996,9 млрд рублей (+8,3%) за аналогичный период 2022 года, следует из информации на сайте ЦБ.

Банки в январе-августе 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 4,543 трлн рублей, что на 69,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (2,679 трлн рублей).

При этом количество предоставленных в первые восемь месяцев текущего года кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,8% (1 млн 211,6 тысячи против 758,3 тысячи).

Банки в августе предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 849,1 млрд рублей, что на 31,3% больше по сравнению с июлем (646,5 млрд рублей) и на 85,5% больше по сравнению с августом 2022 года (457,7 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в августе кредитов увеличилось по сравнению с июлем на 26,7%, до 216,1 тысячи со 170,5 тысячи, по сравнению августом прошлого года - на 77,3% со 121,9 тысячи.

Выдача в августе превысила предыдущий исторический максимум декабря 2022 года на 22,6% и 21,8% по количеству и объему соответственно.

Как отмечается в обзоре ЦБ, темп прироста выдачи ипотечных кредитов в августе в два раза превысил показатель розничного кредитования (31,3% против 14,9%). В результате ипотечные составили около трети объема предоставленных кредитов физлицам (32,0%).

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в августе увеличился на 579,8 млрд рублей, или на 3,7%.

Как отмечает ЦБ, кредитование на первичном рынке недвижимости, как и ранее, активно поддерживалось льготными программами. В августе совокупный объем кредитов по программам господдержки увеличился до 513,4 млрд рублей (+40,7% за месяц) - максимальное значение за весь период наблюдения.

По мнению регулятора, такая динамика может быть обусловлена, с одной стороны, сохранением ставок субсидирования и ожиданием повышения минимального первоначального взноса по программам господдержки, с другой стороны, сберегательными мотивами - вложения в недвижимость могли рассматриваться как средство сохранения накоплений в условиях ослабления курса рубля. В то же время на фоне ожидания роста кредитных ставок, ввиду повышения ключевой ставки Банка России, заемщики стремились оформить кредиты по ранее одобренным заявкам с более низкими процентными ставками.

Предоставление ипотеки на рыночных условиях (ипотечные кредиты без учета господдержки) в августе возросло на 19,3% по объему - выдано кредитов на сумму 335,8 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в августе снизилась до 8,04% с 8,25% в июле, что связано с продолжающимся расширением выдач по программам господдержки ИЖК, доля которых возросла до 60,0% (в июле - 51,6%). Повышение ключевой ставки Банка России в середине августа до 12,0% не оказало существенного влияния на динамику ставок в августе, поскольку кредиты продолжали выдавать на ранее одобренных условиях.

Процентная ставка по ИЖК по договору долевого участия уменьшилась в августе до 5,92% (-0,14 п.п. за месяц). В то же время на рынке готового жилья процентная ставка по ипотечным кредитам была немного выше уровня июля - 9,83% против 9,76%.

Средний размер одного ипотечного кредита в августе составил 3,930 млн рублей (+3,7% к июлю и +4,6% к августу 2022 года). Это максимум с декабря 2022 года, когда средний кредит обновил рекордный уровень, достигнув 3,954 млн рублей.

Средневзвешенный срок одного кредита в августе увеличился до 294 месяцев (24 года и 6 месяцев) с 291,1 месяца в июле. Таким образом второй месяц подряд обновлен абсолютный максимум этого показателя.

За год средний срок кредита увеличился на 16,2 месяцев, или на 5,8%, с 277,8 месяца в августе 2022 года.