Участники ВЭФ обсудят инструменты развития экономики в условиях санкций

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Программа Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке, сформирована с учетом актуальной международной обстановки, сообщил через пресс-службу фонда "Росконгресс" вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Что касается программы, мы адаптировали традиционные блоки под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны", - сказал он.

"Также мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями", - добавил вице-премьер.

Деловая программа форума опубликована на сайте ВЭФ. Главная тема форума - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

Трутнев напомнил, что Восточный экономический форум ежегодно посещают свыше 7 тысяч человек из более чем 60 стран мира. С разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла, добавил он.

"В этом году особое внимание уделим развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных уровнях. Состоятся бизнес-диалоги, пройдет активная работа по повестке интеграционных объединений", - сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антон Кобяков.

"Россия традиционно открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова предлагать взаимовыгодные формы взаимодействия с учетом соблюдения национальных интересов всех без исключения партнеров", - добавил Кобяков.

В программе форума также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

В первый день ВЭФ пройдет первый международный форум "День сокола", призванный стать экспертной площадкой для диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.

В рамках форума также запланированы молодежная программа ВЭФ, форум креативного бизнеса, презентации регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" и 12-я международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования.