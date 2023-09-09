Президент РФ проведет совещание по развитию городов Дальнего Востока

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в рамках своей поездки во Владивосток на Восточный экономический форум проведет отдельное совещание по развитию городов региона, а также в режиме ВКС примет участие в запуске ряда новых предприятий Дальнего Востока.

Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил журналистам, что глава государства проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, отдельно ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока.

В режиме видеоконференций будет осуществлен запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока. "Отрадно, что за минувший год набралось несколько предприятий, которые можно открыть, продолжаются инвестиции в ТОРах, запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям", - сказал Песков.

По его словам, президент также займется вопросами строительства музейного и театрально-образовательного комплекса, причем не только на Дальнем Востоке, но и по всей Российской Федерации. Доклад по этому вопросу сделает вице-премьер Марат Хуснуллин.

Совещание пройдет в режиме видеоконференции, где будут множественные подключения по всей географии страны.

Кроме того, президент РФ в ходе поездки во Владивосток отдельно проведет беседу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по вопросам развития региона.

Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября на острове Русском.