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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Во Владивостоке ограничат полеты перед Восточным экономическим форумом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Во Владивостоке ограничат использование воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность проведения Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября на острове Русский, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Ограничения будут действовать с 0:00 8 сентября до 24:00 13 сентября. Исключение будет сделано только для судов внутренних и международных рейсов, которые будут доставлять участников форума и обеспечивать безопасность. Также ограничения не коснутся самолетов, которые выполняют неотложные задачи, согласованные с Федеральной службой охраны.

Также будет действовать запрет на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик. Вводится ряд ограничений, касающихся большегрузного автотранспорта и проведения земляных работ.

Владивосток Аякс Приморский край ВЭФ Остров Русский ФСО
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