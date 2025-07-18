BHP увеличила в 2025 финансовом году выпуск меди на 8%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP нарастила производство меди за финансовый год, завершившийся 30 июня, на 8%, до рекордных 2,02 млн тонн, сообщила компания. Прогноз по выпуску меди в завершившемся фингоду составлял 1,845-2,045 млн тонн.

В 2026 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,8 млн до 2 млн тонн.

В прошлом финансовом году увеличение производства было связано с повышением содержания меди в добываемом сырье на руднике Escondida - до 1,02% по сравнению с 0,88% в 2024 фингоду. Производство на этом активе увеличилось за год на 16%, до 1,3 млн тонн, ориентир на начавшийся новый финансовый год - 1,15-1,25 млн тонн.

Объемы производства железной руды по итогам фингода выросли на 1%, до рекордных 263 млн тонн при прогнозе в 255-265,5 млн тонн.

На Western Australia Iron Ore (WAIO) за 12 месяцев, завершившихся 30 июня, были добыты рекордные 256,65 млн тонн руды (+1%). В 2026 фингоду объемы производства, по прогнозам компании, составят 251-262 млн тонн.

В начале июля 2024 июля BHP объявила о временной приостановке производства никеля (в Западной Австралии) с октября 2024 года до конца декабря на фоне избыточного предложения на мировом рынке никеля и затянувшихся низких цен на металл. На данный момент компания рассматривает возможность приостановки до начала 2027 года и изучает вопрос потенциальной продажи актива.

BHP - крупнейшая в мире горнодобывающая компания, занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая энергетический и коксующийся уголь, медь, железную руду, никель и уран, а также работает в нефтегазовой отрасли.