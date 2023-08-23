Вкус арабских сладостей - аналитики ждут дефицит на рынке нефти и Brent под $90

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Нефть Brent продолжает умеренно дорожать день ото дня уже почти два месяца, и ее цена находится на уровне $84-85 за баррель. Подъем цен, начавшийся в преддверии начала добровольного сокращения добычи Саудовской Аравии, пришелся на сезон пикового спроса. Маячащий на горизонте дефицит предложения продолжает толкать котировки вверх. На этом фоне эксперты банков и аналитических агентств, опрошенные "Интерфаксом", ожидают, что Brent во втором полугодии будет торговаться вблизи $90 за баррель.

"Саудовская конфетка"

Главным фактором летнего подъема цен стало дополнительное добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией, убеждены аналитики. С июля королевство снизило производство на 1 млн б/с, до чуть более 9 млн б/с, и собирается продержать его на таком уровне как минимум до конца сентября.

Мера, которую министр энергетики КСА принц Абдулазиз бен Сальман назвал "саудовской конфеткой" (lollipop), очевидно, пришлась рынку не по вкусу, поскольку цены на нефть перешли к умеренному, но продолжительному росту. Кроме того, с августа к Саудовской Аравии присоединилась Россия, которая объявила о планах по снижению экспорта нефти на 500 тыс. б/с, а в сентябре - на 300 тыс. б/с, не уточняя, к какому периоду будет данное сокращение.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин считает, что решения крупнейших экспортеров нефти вызваны желанием видеть более высокие цены на нефть, близкие к $100/барр., однако достичь этого пока не удалось, несмотря на суммарный объем выпавших поставок примерно в 1,6 млн б/с.

"Параллельно со снижением добычи от ведущих стран альянса ОПЕК+ мы видим замещающий рост поставок от независимых нефтедобытчиков. Повышение добычи на 2,1 млн б/с вне ОПЕК частично компенсирует сокращение добычи картеля", - сообщил "Интерфаксу" Потавин, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Действия России по сокращению поставок нефти на международные рынки должны ускорить рост цен, считает старший аналитик ИБ "Синара" Кирилл Бахтин. "Мы оцениваем снижение добычи жидких углеводородов в РФ в августе на 0,2 млн б/с относительно июля", - подчеркнул он.

Руководитель отдела аналитики ресурсных секторов "Ренессанс Капитал" Борис Синицын напоминает, что неопределенность на рынке нефти сохраняется ввиду возможных рисков новых сокращений. "Саудовская Аравия с октября по умолчанию должна нарастить производство обратно на 1 млн б/с, но по факту может этого и не сделать, так как придерживается принципа, что цена приоритетнее объемов", - отметил эксперт.

Китайский феникс

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,3 млн б/с.

"Китай уже показывает впечатляющие уровни спроса на нефть, несмотря на проблемные сигналы в других секторах", - отмечает Самарин.

Активные закупки Китаем нефти в первой половине года являлись одним из самых позитивных факторов для ее производителей. Импорт нефти КНР увеличился за этот период на 11,7%, до 282,1 млн тонн. При этом расходы Китая были на 10,9% ниже аналогичного периода прошлого года и составили $163,4 млрд.

Стабильность экономики Китая - важнейший фактор для нефтяного рынка, поэтому он крайне чувствительно реагирует на негативные сигналы. В частности, в июле котировки Brent на небольшой период развернулись вниз на новостях о снижении КНР импорта нефти - на 16% к июню, до 43,7 млн тонн, что в суточном выражении является наименьшим показателем с января - 1,409 млн тонн в сутки, или 10,287 млн б/с. При этом "передышка" в поставках могла быть вызвана как ограничениями со стороны экспортеров, так и возможностями использования нефти из запасов, которые, по оценке МЭА, в первом полугодии выросли на 47,8 млн баррелей.

Есть ли дефицит?

Суммарные сокращения ОПЕК+ с октября 2022 года "на бумаге" составляют 4 млн б/с, отмечает Синицын, однако фактический уровень добычи, по его оценке, за этот период уменьшился на 2,6 млн б/с. В то же время, мировые агентства ждут увеличение спроса на нефть в 2023 году более чем на 2 млн б/с.

"Рост по сравнению с прошлым годом может быть еще больше из-за сезонности рынка потребления. Так что можно сказать не просто о дефиците нефти на рынке в 2023 году (как разнице спроса и предложения, что подтверждает, например, МЭА в своих комментариях), а его расширении во втором полугодии", - считает Синицын.

Он отметил, что формирование искусственного дефицита предложения происходит в условиях, когда запасы нефти в развитых странах находятся на минимальном уровне с 2007 года, - около 85 дней потребления. "Это исключает существенную продажу из запасов с целью недопущения дефицита", - добавил аналитик.

Пика в $120 за баррель Brent, по мнению Синицына, достигнет во втором квартале следующего года, после чего ОПЕК+ решит откатить часть добровольных решений о сниженной добыче. Пока ожидается, что ограничения в 1,66 млн б/с, к которым с мая приступили девять стран, в том числе Россия, продлятся до конца 2024 года.

По оценке Потавина из "Финама", сейчас дефицит нефти на мировом рынке составляет около 1,5 млн б/с. "Данный показатель может быть чуть меньше, если, начиная с октября, Саудовская Аравия и Россия восстановят свою добычу до прежних объемов. Баланса на рынке нефти мы ожидаем в начале 2024 года", - отметил он.

Аналитики ИБ "Синара" ждут к концу года дефицит предложения нефти в 1 млн б/с. Эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова видит дисбаланс спроса и предложения в настоящее время в 0,5-0,6 млн б/с, однако подчеркивает, что дефицит может сузиться до 0,2-0,3 млн б/с к концу года.

Самарин из Sber CIB, в свою очередь, считает, что на текущий момент рынок находится в балансе или минимально колеблется вокруг него. "В третьем квартале спрос сезонно самый сильный. Мы не ожидаем, что в четвертом он вырастет настолько, чтобы создать более материальный дефицит к концу года. Следует также иметь в виду встречу ОПЕК+ в начале ноября, на которой могут быть приняты дополнительные решения по политике альянса", - сказал он.

Что остановит ралли?

Сохранение слабого развития экономики Китая в ситуации высоких цен на нефть может привести к сокращению ее закупок со стороны крупнейшего импортера в мире, считает Потавин. "Китайские нефтеперерабатывающие заводы могут решить использовать свои накопленные ранее запасы, чтобы сократить импорт в ближайшие месяцы, что может подорвать ожидания рынка по поводу высокого спроса в Китае на нефть во втором полугодии. Этот фактор не позволит расти ценам на нефть выше $90 за баррель", - отметил эксперт.

Крылова считает, что помимо фактора Китая на нефтяные котировки может повлиять наращивание добычи со стороны находящихся под санкциями Ливии и Ирана, а также ухудшение ситуации в экономике США, провоцирующее Федрезерв на новый цикл ужесточения.

Не ждет продолжение ралли на нефтяном рынке и Самарин, однако среди рисков для текущего уровня цен он помимо вышеперечисленных выделяет возвращение "добровольно ушедших объемов", а также возвращение реализации "рецессии" в крупнейших экономиках.

Ниже приведена таблица с прогнозами аналитиков, в $/барр.