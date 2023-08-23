Brent подешевела до $82,83 за баррель

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться после неоднозначных данных о запасах топлива в США.

К 17:42 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,2 (1,43%) - до $82,83 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,08 (1,36%) - до $78,56 за баррель.

Обе марки дешевеют третью сессию подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 481 тысячу баррелей и повышение запасов дистиллятов на 698 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,13 млн баррелей после снижения на 837 тысяч баррелей неделей ранее.