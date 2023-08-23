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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Продажи новостроек в США в июле выросли на 4,4%, лучше прогноза

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года продажи новых домов в США выросли на 4,4% к июню и составили и составили максимальные с февраля 2022 года 714 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в июне было продано 684 тысячи домов, а не 697 тысяч, как сообщалось ранее.

При этом аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тысяч, сообщает Trading Economics.

Реализация новых домов в июле увеличилась на 31,5% относительно того же месяца годом ранее.

Медианная цена нового дома в США в минувшем месяце составляла $436,7 тыс. по сравнению с $417,3 тыс. в июне и $478,2 тыс. в июле 2022 года.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец июля составляло 437 тыс. по сравнению с 428 тыс. месяцем ранее. При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 7,3 месяца против 7,5 месяца в июне. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США Минторговли
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