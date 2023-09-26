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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Продажи новостроек в США в августе упали максимально с сентября 2022 г.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября прошлого года, составив 675 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июле этого года было реализовано 739 тыс. домов, а не 714 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в августе до 700 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Падение продаж связано с ростом процентных ставок по ипотеке на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Продажи новостроек в Штатах в прошлом месяце были на 5,8% выше, чем годом ранее (638 тыс.).

Медианная цена нового дома в США в августе составила $430,3 тыс. по сравнению с $440,3 тыс. годом ранее и $436,6 тыс. в июле.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец августа составляло 436 тыс. по сравнению с 431 тыс. месяцем ранее. При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 7,8 месяца против 7 месяцев в июле. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США
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