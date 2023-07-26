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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Продажи новостроек в США в июне снизились на 2,5% и не оправдали прогноз

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в июне снизились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 697 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в мае этого года было реализовано 715 тыс. домов, а не 763 тыс., как сообщалось ранее.

При этом аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце на 5% с ранее объявленного майского уровня - до 725 тыс., сообщает Trading Economics.

Реализация новых домов в июне выросла на 23,8% относительно того же месяца годом ранее.

Медианная цена нового дома в США в минувшем месяце составляла $415,4 тыс. по сравнению с $417,3 тыс. в мае и $432,7 тыс. в июне 2022 года.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец июня составляло 432 тыс. по сравнению с 429 тыс. месяцем ранее. При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 7,4 месяца против 7,2 месяца в мае. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США
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