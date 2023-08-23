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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Инфляционные ожидания населения в августе выросли до 11,5% с 11,1% в июле

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания в августе продолжили рост, увеличившись на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до 11,5% (соответствуют уровню первого квартала 2023 года), говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Рост инфляционных ожиданий связан с динамикой как фактической инфляции, так и валютного курса", - отмечает Банк России.

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Регулятор напомнил, что его политика направлена на снижение инфляционных ожиданий и возвращение инфляции к цели. ЦБ пока сохраняет июльский прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5,0-6,5%. Инфляция, по прогнозу Банка России, вернется к цели в 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

Ценовые ожидания предприятий в августе выросли до максимума с мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне.

В августе на фоне ослабления рубля инфляционные ожидания, согласно опросу "инФОМ", увеличились как у граждан со сбережениями, так и без них.

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Наблюдаемая населением годовая инфляция в августе продолжила снижаться: ее медианная оценка была равна 13,5% (-0,3 п.п. к июлю). Снижение оценок наблюдаемой инфляции в основном произошло за счет подгруппы респондентов без сбережений, у опрошенных со сбережениями они почти не изменились.

В августе изменение наблюдаемого участниками опроса удорожания отдельных товаров и услуг было разнонаправленным. Заметно выросла обеспокоенность респондентов ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо и птицу, а также на чай и кофе. Снизилась обеспокоенность респондентов ростом цен на фрукты и овощи (благодаря сезонному фактору), рыбу и морепродукты, сыр и колбасы, бытовую химию.

Долгосрочные инфляционные ожидания в августе не изменились: их медианная оценка на пять лет вперед, как и в июле, составила 9,5%.

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