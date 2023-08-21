Более четверти опрошенных россиян не имеют сбережений

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В России более четверти граждан (27%) не имеют сбережений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на сайте социологического центра.

Имеющие сбережения граждане предпочитают хранить их в рублях. Как показывает опрос, сейчас хранят свои сбережения в российской валюте время более двух третей россиян (68%).

В долларах США свои накопления хранят 6% сограждан, в евро и в других валютах - по 4% респондентов соответственно.

1% респондентов затруднился ответить на вопрос социологов, в какой валюте хранят сбережения.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 29 июля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.