Сервис Twitch оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. сервису Twitch за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, передал корреспондент "Интерфакса".
"Назначить Twitch Interactive Inc наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.
Twitch признан виновным в неудалении подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).
Претензии к сервису возникли из-за неудаления контента, содержащего недостоверные сведения о специальной военной операции Вооруженных сил РФ.
Представители сервиса в заседании не участвовали.
В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.