Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Сервис Twitch оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн руб. сервису Twitch за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Twitch Interactive Inc наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

МоскваСуд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данныхСуд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данныхЧитать подробнее

Twitch признан виновным в неудалении подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Претензии к сервису возникли из-за неудаления контента, содержащего недостоверные сведения о специальной военной операции Вооруженных сил РФ.

Представители сервиса в заседании не участвовали.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Twitch РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Райффайзенбанк и Uniqa продают СК "Райффайзен Лайф" "Ренессанс Страхованию"

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке

Доля доллара в международных расчетах в июле выросла до рекорда

Доля доллара в международных расчетах в июле выросла до рекорда

Nvidia увеличила квартальную прибыль в десять раз, до рекорда

Nvidia увеличила квартальную прибыль в десять раз, до рекорда

Brent торгуется у $83,2 за баррель

Что произошло за день: среда, 23 августа

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

Рост промпроизводства в России в июле замедлился до 4,9% с 5,8% в июне

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });