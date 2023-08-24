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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Суд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данных

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей мессенджеру Telegram за нарушение законодательства в области оборота персональных данных, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Telegram признан виновным в невыполнении требований по защите прав субъектов персональных данных (ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ).

Мессенджер впервые был привлечен к ответственности по указанной норме.

Согласно оглашенным в суде материалам, претензии к сервису возникли из-за обращения в Роскомнадзор сотрудницы одной из федеральных служб в связи с размещением в одном из Telegram-каналов ее персональных данных, в частности о том, что ранее у нее было гражданство Украины.

Представители Telegram в судебном заседании не участвовали.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.

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