Авиакомпания Qantas получила годовую прибыль выше ожиданий

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. завершил 2023 финансовый год с прибылью и выручкой лучше ожиданий. Компания объявила обратный выкуп акций.

Чистая прибыль Qantas за год, завершившийся 30 июня, составила 1,75 млрд австралийских долларов ($1,13 млрд) по сравнению с убытком в 860 млн долларов в предыдущем фингоду.

Выручка авиаперевозчика подскочила более чем вдвое, до 19,82 млрд австралийских долларов, на фоне восстановления спроса после пандемии коронавируса.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал чистую прибыль компании в размере 1,74 млрд долларов при выручке на уровне 19,62 млрд долларов.

Доналоговая прибыль составила 2,47 млрд австралийских долларов по сравнению с убытком в 1,86 млрд годом ранее.

Чистый долг Qantas по состоянию на 30 июня сократился до 2,89 млрд долларов с 3,94 млрд долларов годом ранее и оказался ниже целевого диапазона в 3,7-4,6 млрд долларов.

Авиаперевозчик, как и в предыдущем году, решил не выплачивать годовые дивиденды, но сообщил, что направит до 500 млн долларов на обратный выкуп акций.

Кроме того, Boeing Co. сообщил, что получил заказ от Qantas на 12 самолетов 787 Dreamliner. Глава австралийской компании Алан Джойс, чьи слова процитировал Boeing, назвал заказ "очередной многомиллиардной инвестицией в национального перевозчика". Точная сумма сделки не раскрывается.