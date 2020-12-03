Qantas не возобновит международные рейсы до июля 2021 года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways сообщила, что не ожидает возобновления международных полетов до конца июня 2021 года, однако отмечает восстановление внутренних авиаперевозок.

По итогам финансового года, который завершится в июне 2021 года, компания ожидает значительный убыток, но прогнозирует приближение к уровню безубыточности по базовой EBITDA в первом финполугодии и получение положительного чистого денежного потока во втором финполугодии.

Перевозочные емкости Qantas по внутренним рейсам в декабре составят 68% от доковидного уровня, а в третьем финквартале вырастут до 80%. В первом и во втором кварталах они составляли 20% и 40% соответственно.

"Мы оптимистично настроены по поводу восстановления, но мы также осторожны, учитывая многие неопределенные факторы", - сказал глава Qantas Алан Джойс.

Он допустил, что полное восстановление международных авиаперевозок "может занять годы". По словам Джойса, выручка авиакомпании может упасть по меньшей мере на 11 млрд австралийских долларов ($8,2 млрд) по сравнению с уровнем, который наблюдался до вспышки коронавируса.

На фоне роста внутреннего спроса Qantas возвращает на работу некоторых временно уволенных сотрудников. Пока от работы отстранены около 13 500 работников компании. По оценке Qantas, авиагруппа потеряла 8,5 тыс. рабочих мест из-за пандемии.

Авиакомпания отмечает, что план восстановления, включающий сокращение штата, позволит сократить структурные расходы на 600 млн австралийских долларов в этом финансовом году и на 1 млрд австралийских долларов в год с 2023 фингода.

В Qantas также заявили, что ее бизнес по перевозке грузов демонстрирует хорошие показатели благодаря скачку интернет-торговли, а программа лояльности оказалась устойчивой и продолжает генерировать значительные денежные поступления.

Акции Qantas в четверг подешевели на 1,1%.