Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Qantas удержит из бонуса бывшего гендиректора Джойса до $10,7 млн

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Австралийская авиакомпания Qantas Airways планирует удержать до 16,6 млн австралийских долларов ($10,7 млн) из бонусов, причитающихся бывшему главному исполнительному директору компании Алану Джойсу, сообщила пресс-служба перевозчика.

Джойс ушел в отставку в начале сентября на фоне множества скандалов, включая обвинения компании в продаже билетов на тысячи отмененных рейсов и незаконном увольнении около 1,7 тысячи сотрудников.

Общая сумма вознаграждения Джойса за 2022/23 финансовый год составила 21,4 млн австралийских долларов.

С начала 2023 года капитализация Qantas сократилась на 11,3%, тогда как австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 за этот период прибавил 1,8%.

Qantas Алан Джойс Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%

Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

SEC подала иск к инвесткомпании, управлявшей деньгами российского миллиардера

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

Glencore вышел из акционерного капитала "Русснефти" еще в 2022 году

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });