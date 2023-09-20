Qantas удержит из бонуса бывшего гендиректора Джойса до $10,7 млн

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Австралийская авиакомпания Qantas Airways планирует удержать до 16,6 млн австралийских долларов ($10,7 млн) из бонусов, причитающихся бывшему главному исполнительному директору компании Алану Джойсу, сообщила пресс-служба перевозчика.

Джойс ушел в отставку в начале сентября на фоне множества скандалов, включая обвинения компании в продаже билетов на тысячи отмененных рейсов и незаконном увольнении около 1,7 тысячи сотрудников.

Общая сумма вознаграждения Джойса за 2022/23 финансовый год составила 21,4 млн австралийских долларов.

С начала 2023 года капитализация Qantas сократилась на 11,3%, тогда как австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 за этот период прибавил 1,8%.