Эксперты допустили рост производства сахара в этом сезоне до 6,5 млн т

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует, что производство сахара в РФ в этом году может увеличиться до не менее 6,5 млн тонн против 6,2 млн тонн в прошлом году. Тем временем средняя внебиржевая цена на сахар за 7,5 месяца этого года составила 57,5 рубля за кг (с НДС), что на 1% ниже, чем год назад, сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Региональный индекс сахара в Центральном федеральном округе за предыдущую неделю снизился на 3,5% и составил 57 815 рублей за тонну (с НДС). Это также на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Внебиржевой индекс рассчитывается на основании сведений внебиржевых договоров по сахару, которые производители обязаны регистрировать через уполномоченные товарные биржи.

Ранее Росстат сообщал, что рост потребительских цен на сахар с 15 по 21 августа замедлился до 0,2% против 0,4% неделей ранее. С начала года сахар подорожал на 19,1%.

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство сахара в РФ в этом году может увеличиться до не менее 6,5 млн тонн против 6,2 млн тонн в прошлом году.

"Но может быть и больше, - заявил "Интерфаксу" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. - Данные по росту корня сахарной свеклы почти везде хорошие, пока немного слабоваты они по сахаристости. Но все равно "на круг", скорее всего, получится хороший результат". К тому же, добавил он, по уточненным данным, посевные площади под сахарной свеклой в этом году оказались на 1,6% выше оперативных данных после сева и составили 1 млн 063,4 тыс. га. По сравнению с прошлым годом рост составил 3,5%. Наибольший прирост площадей отмечен на юге.

К 22 августа свекла убрана с 47,9 тыс. га (31,5 тыс. га год назад), накопано (грязный вес в поле) 2,373 млн тонн (1,542 млн тонн), урожайность выше прошлогодней - 495,1 ц/га против 490,5 ц/га.

Сославшись на данные Союзроссахара, Иванов сообщил, что к 21 августа производство сахара, выработанного из сахарной свеклы нового урожая, составило 250 тыс. тонн против 163 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года. "Запуск заводов в этом году произошел раньше. Так что если в свеклосахарных регионах, прежде всего в Центральном Черноземье, до начала ноября будет не слишком дождливо и более-менее тепло, то производство может превысить 6,5 млн тонн", - сказал он.

К тому же кроме сахарной свеклы будут перерабатываться меласса, сироп и сахар-сырец, напомнил эксперт.