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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Некоторые сахарные заводы юга РФ оказались в простое из-за срыва поставок

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - На юге России некоторые сахарные заводы простаивают из-за отсутствия сырья, так как непогода мешает ритмичному поступлению свеклы на переработку, сообщила Евразийская сахарная ассоциация.

"Во всех регионах страны, за исключением некоторых районов Приволжского федерального округа, сложились неблагоприятные погодные условия, препятствующие ритмичному графику поступления свеклы с полей на заводы. В связи с этим отдельные заводы Краснодарского и Ставропольского краев находятся в состоянии простоя из-за отсутствия сырья, что приводит к дополнительным финансовым затратам", - говорится в сообщении.

По данным региональных органов управления АПК, к 24 ноября сахарная свекла была выкопана с 1 млн га (961,2 тыячи га год назад), получено 50,4 млн тонн (45,6 млн тонн) при урожайности 490,2 ц/га (474 ц/га).

По данным ассоциации, посевы сахарной свеклы в странах ЕАЭС убраны с 99% площадей. Накопано 56,4 млн тонн сахарной свеклы против 51,2 млн тонн годом ранее. Переработку свеклы ведут 63 из 74 сахарных заводов ЕАЭС. Производство сахара составило 5 млн 149,5 тысячи тонн.

ЕАЭС Краснодарский край Ставропольский край
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