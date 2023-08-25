Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%

Аналитики ждали большего снижения

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение понизить базовую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 16,5% с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщила пресс-служба регулятора.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", прогнозировали ее понижение на 50 б.п. - до 16,25%.

По мнению Нацбанка, проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. Инфляция в большинстве стран замедляется как результат политики центральных банков по обеспечению ценовой стабильности, но остается устойчивой, приводя к смещению сроков снижения ставок в развитых странах. Цены на мировых продовольственных рынках, а также логистические издержки снижаются.

При этом в экономике Казахстана сохраняется проинфляционное давление со стороны расширяющегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста издержек производства. Косвенный эффект от повышения стоимости ГСМ проявляется умеренными темпами, отчасти компенсируясь динамикой курса тенге.

В результате, как считает Нацбанк, совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне. При дальнейшем замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части продолжится политика плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. При этом пространство для снижения ограничено рисками потенциального ускорения фискального стимулирования во втором полугодии, подчеркивает Нацбанк.

Он напоминает, что годовая инфляция в республике в июле 2023 года составила 14%. В структуре роста цен более быстрыми темпами замедляется динамика цен на товары. Косвенный эффект от повышения цен на ГСМ отразился не в полной мере в текущей инфляции и отчасти компенсировался динамикой курса тенге. Инфляция услуг в июле несколько ускорилась. Повышение тарифов на ЖКУ в июле произошло в части казахстанских регионов. Также отмечается рост стоимости нерегулируемых услуг, отражая устойчивый спрос.

Месячная инфляция в июле 2023 года незначительно ускорилась - до 0,6%, формируясь выше среднеисторических показателей. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции не замедляются, зафиксировавшись на одном уровне. Это свидетельствует об устойчивом характере роста цен, поддерживаемого внутренним спросом. Дополнительным фактором является сохранение высоких издержек производства, что отражается на стоимости товаров и услуг.

Инфляционные ожидания, несмотря на незначительное снижение, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках. В июле 2023 года ожидаемая на год вперед инфляция составила 16,9% (17,2% в июне). Воспринимаемая инфляция также остается высокой и составила 18,6% (18,8% в июне). Повысилась доля респондентов, отмечающих повышение цен на ГСМ и ЖКУ в качестве основных факторов роста цен.

Динамика цен в странах-торговых партнерах несколько ухудшилась. В ЕС инфляция снижается более медленными темпами, остается повышенной устойчивая часть инфляции. В России на фоне сильного потребительского спроса, ослабления курса рубля и возросших инфляционных ожиданий потребительская инфляция стала ускоряться. В Китае вследствие слабых текущих показателей экономической активности наблюдается дефляция.

Ситуация на рынке нефти, по прогнозам Нацбанка, будет развиваться умеренно на фоне замедления экономики Китая и сдерживающей политики центральных банков. С учетом этого базовый сценарий цены на нефть на 2023-2024 годы сохранен неизменным на уровне $80 за баррель.

При дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части плавное снижение базовой ставки продолжится. При этом пространство для снижения, которое сформировано позитивной динамикой внешних факторов, ограничивается рисками потенциального усиления фискального стимулирования. Это требует осмотрительного подхода при принятии ближайших решений. Не исключаются паузы в снижении базовой ставки для накопления фактических данных и мониторинга рисков.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 6 октября.